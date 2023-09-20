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Киев внес двух немецких производителей станков в список спонсоров войны

Украина признала производителей станков Spinner и Dmg Mori спонсорами войны

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Depositphotos

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщило в своем Telegram-канале о внесении двух ведущих немецких компаний по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori в перечень «международных спонсоров войны» из-за сотрудничества с Россией.

Как утверждает НАПК, объем поставок оборудования компании Spinner в РФ с 2022 года увеличился на 500%.

В начале сентября Украина внесла PepsiCo и Mars в список спонсоров войны из-за работы в России.

Отмечалось, что по показателю чистой прибыли среди производителей напитков и пищевых продуктов в России компания занимает четвертое место. В 2022 году чистая прибыль PepsiCo в России выросла на 333%, до $525 млн.

В конце августа Украина внесла американскую компанию Philip Morris International и японскую Japan Tobacco International, которые являются крупнейшими производителями табака и сигарет в мире, в перечень «международных спонсоров войны».

До этого Украина внесла в список «международных спонсоров войны» группу китайских компаний Alibaba Group Holding Limited, которые владеют маркетплейсом AliExpress.

Ранее Украина внесла турецкого производителя стекла в список «спонсоров войны».

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