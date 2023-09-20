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В США заявили, что ВСУ не смогут остановить российскую армию

Полковник США Макгрегор: ВС России обладают ресурсами, чтобы дойти до Киева

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России могут дойти до Киева, если это потребуется для завершения конфликта. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Российские войска обладают такими ресурсами и силой, что ВСУ не смогут остановить их. Они понимают, что это может не закончиться до тех пор, пока они не возьмут Одессу и не пойдут на Киев», — сказал он.

Макгрегор также добавил, что при этом президент России Владимир Путин хочет избежать эскалации кризиса, которая может привести к прямому столкновению с США и НАТО.

Накануне четверо немецких интеллектуалов, включая сына бывшего канцлера ФРГ Вилли Брандта Питера Брандта, выступили с новой мирной инициативой по Украине и заявили о возрастающем риске эскалации украинского конфликта до войны Европы с Россией.

18 сентября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон говорил, что Путин не намерен отступать в рамках украинского конфликта, пока не добьется выполнения требований российской стороны.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что условием для мирных переговоров по ситуации на Украине является вывод российских войск с украинских территорий.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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