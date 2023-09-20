МО РФ опубликовало кадры удара по позициям ВСУ

Министерство обороны РФ опубликовало кадры ракетного удара по позициям ВСУ под Петропавловкой в ДНР.

По данным ведомства, удар был нанесен по пункту временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Сообщается, что при ударе была уничтожена техника ВСУ и находившиеся на пункте бойцы ВСУ.

4 сентября МО РФ показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ на Лисичанском направлении.

«Артиллеристы 2-го армейского корпуса точными ударами подавляют огневые точки и опорные пункты <…> ВСУ», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, украинские солдаты обустроили опорные пункты под покровом леса. Точность попадания российских артиллеристов взяли на контроль расчеты БПЛА.

В этот день МО РФ показало видеоролик, на котором российский вертолет Ka-52 уничтожает бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении.

На видео экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 наносит удар по бронетехнике ВСУ управляемой ракетой. В результате попадания управляемой ракеты объект ВСУ уничтожен, уточнили в ведомстве.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.