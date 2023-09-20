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Министр обороны Германии высказался о поставках ракет Taurus Украине

Глава МО Германии Писториус: ФРГ не отказывается поставлять ракеты Taurus Киеву

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axesofevil2000/Wikimedia

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил в интервью газете Le Monde, что Германия может отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, однако предварительно желает изучить все вопросы, связанные с такими поставками.

По его словам, Берлин не отказывается поставлять это вооружение Киеву.

«Мы изучаем запрос и его последствия, что означает учет определенных технических и юридических данных. Я понимаю, что это требует времени. Но крылатые ракеты Taurus — это очень дальнобойные системы», — сказал министр.

Ранее Писториус вышел из себя во время дискуссии с мэром Киева Виталием Кличко после вопроса о возможных поставках Украине ракет Taurus.

До этого Писториус заявил, что правительство Германии намерено принять решение о поставках дальнобойных ракет Taurus в зону украинского конфликта через одну или две недели.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает причин задержки поставок Taurus в зону конфликта.

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