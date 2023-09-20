Азербайджан заявил, что не обстреливает отступающих армянских военных

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что военнослужащие страны не наносят удары по армянским военным, отступающим от места боевого соприкосновения, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве отметили, что сейчас создаются условия для добровольного отступления личного состава ВС Армении в сопровождении азербайджанских технических средств.

«В подобных случаях удары по отступающим воинским формированиям не наносятся», — сообщил представитель военного ведомства Азербайджана Анар Эйвазов.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября Министерство обороны России сообщало, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.

Ранее Пашинян отверг участие Армении в переговорах с Азербайджаном.