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Пушилин допустил перегруппировку ВСУ в ДНР

Врио главы ДНР Пушилин заявил о перегруппировке ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Телеграм-канал Пушилин Д.В.

Врио главы ДНР Пушилин заявил о возможной перегруппировке ВСУ на Южно-Донецком направлении в эфире «Соловьев Live».

«Судя по всему, там начали перегруппировку. <..> А где будут эти направления, вдоль Старомайорского, то ли это будет Урожайное, то ли Приютное, посмотрим» , — заявил он.

По словам чиновника, сейчас Южно-Донецкое направление является горячей точкой.

19 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о планируемой Киевом третьей волне контрнаступления в сентябре.

Он отметил, что украинские военные пытаются восстановить боеспособность, имея призрачную цель овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи.

По мнению главы Запорожской области, силу ВСУ подходят к концу, а новое наступление обернется для Украины «очередными колоссальными потерями», особенно на позициях украинских войск, «когда низина полностью просматривается и контролируется российскими войсками».

До этого в США заявили, что у Украины достаточно средств для продолжения контрнаступления.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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