В Воронежской области потерпел крушение российский бомбардировщик

Истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Воронежской области в ходе тренировочного полета, экипаж катапультировался, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«20 сентября 2023 года в Воронежской области около 10:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-34. Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет», — указано в сообщении военного ведомства.

Су-34 — российский истребитель-бомбардировщик, который используется в ходе боевых действий на Украине, нанося точечные бомбовые удары, в том числе при помощи управляемых бомб.

Ранее в Волгоградской области сообщили об отсутствии пострадавших при крушении Су-24.

12 сентября сообщалось, что в Волгоградской области упал бомбардировщик Су-24. Уточнялось, что самолет с двумя пилотами на борту потерпел крушение в Калачевском районе в пяти километрах от хутора Ложки.

Ранее пилот экстренно севшего в поле под Новосибирском самолета рассказал о последствиях ЧП.