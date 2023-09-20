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Алиев заявил о сроках завершения операции в Карабахе

Алиев назвал разоружение армян условием прекращения операции в Карабахе

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Айк Арутюнян/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора сообщил государственному секретарю США Энтони Блинкену, что операция в Карабахе завершится после капитуляции армянских вооруженных сил в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию азербайджанского президента.

«Алиев сообщил, что администрация президента несколько раз приглашала к диалогу представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, но они отказывались от этого», — указано в сообщении пресс-службы.

В администрации Алиева отметили, что представителей армян Нагорного Карабаха повторно пригласили в Баку на переговоры. Отдельно отмечается, что операция будет прекращена после того, как армянские силы сложат оружие.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что необходимо прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

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Война в Карабахе
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