Алиев заявил о сроках завершения операции в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора сообщил государственному секретарю США Энтони Блинкену, что операция в Карабахе завершится после капитуляции армянских вооруженных сил в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию азербайджанского президента.

«Алиев сообщил, что администрация президента несколько раз приглашала к диалогу представителей армянского населения, проживающего в Карабахском регионе, но они отказывались от этого», — указано в сообщении пресс-службы.

В администрации Алиева отметили, что представителей армян Нагорного Карабаха повторно пригласили в Баку на переговоры. Отдельно отмечается, что операция будет прекращена после того, как армянские силы сложат оружие.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что необходимо прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.