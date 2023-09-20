В США заявили, что Блинкен лгал о наличии у ВСУ всего необходимого для наступления

Аналитик Центра военно-морских исследований США Майкл Кофман назвал лживыми заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что у украинской армии имелись все средства для захвата больших по площади территорий. Об этом Кофман заявил в интервью германскому журналу Spiegel.

Кофман отметил, что цели наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые заключались в занятии Мелитополя и перерезании российских линий снабжения у берегов Азовского моря, достигнуты не были. По его мнению, в США в целом не имеют реального представления о ходе конфликта. Иначе бы в Вашингтоне должны были понять, что у ВСУ отсутствуют нужные средства обеспечения для наступления крупными подразделениями.

Эксперт подчеркнул, что слова Блинкена, сказанные им еще в мае 2023 года о том, что ВСУ имели все средства захвата значительных по площади территорий, были лживыми.

Ранее глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены отказываться от боев зимой.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.