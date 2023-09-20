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В Варшаве заявили о неспособности без помощи НАТО противостоять российским войскам

Польский генерал Скшипчак: Польша без помощи НАТО не может противостоять России

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Kacper Pempel/Reuters

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша в случае полномасштабной войны вряд ли смогла бы противостоять российским войскам. Об этом генерал рассказал в интервью ресурсу TVP Info.

По словам Скшипчака, без помощи НАТО выдержать первый удар российской армии польским войскам было бы трудно. В соответствии с прежними военными планами, отметил генерал, прибытие американских войск Польшу заняло бы до трех месяцев.

Скшипчак подверг критике планы, согласно которым в случае противостояния с Россией оборона Польши начиналась бы в районе реки Висла, расположенной в нескольких сотнях километрах от границы. В этом случае, заявил генерал, Варшава не смогла бы удержать контроль над обширной территорией страны между Вислой и Бугом.

Скшипчак назвал план обороны по Висле выдумкой политиков, которые не только не советовались с военными, но даже и не слушали их.

17 сентября министр обороны Польши Мариуш Блащак обнародовал в социальных сетях документы, согласно которым в случае военного конфликта с Россией линия польской обороны начиналась бы у реки Висла в нескольких сотнях километрах от польско-российской границы.

Ранее сообщалось, что встреча президентов Украины и Польши, Владимира Зеленского и Анджея Дуды, которая была запланирована на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, была отменена.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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