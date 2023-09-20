В бою в Нагорном Карабахе погиб мэр города Мартуни

В Нагорном Карабахе погиб мэр города Мартуни, сообщает армянский портал 24news.am.

По данным ресурса, ссылающегося на источники в Нагорном Карабахе, мэр Мартуни Азнавур Саряьн погиб в бою с азербайджанскими войсками.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе в результате военной операции Вооруженных сил Азербайджана погибли 27 человек, более 200 ранены. Об этом заявил омбудсмен Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян.

Он также заявил, что из 16 населенных пунктов Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского, Шушинского районов НКР эвакуировано более семи тысяч человек.

В свою очередь глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что вооруженные силы республики взяли под контроль свыше 60 боевых позиций армянских сил в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на брифинге, заявил, что российские миротворцы продолжат работать в Нагорном Карабахе, чтобы вернуть регион к миру.

Ранее в Госдуме указали на деструктивную позицию Армении по Карабаху.