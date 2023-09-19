В Азербайджане заявили о взятии под контроль более 60 позиций армянских сил в Карабахе

Глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что вооруженные силы республики взяли под контроль свыше 60 боевых позиций армянских сил в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

Он также указал, что азербайджанские ВС «успешно продолжают антитеррористические мероприятия локального характера» в Карабахе.

Ранее сообщалось, что военные Азербайджана прорвали линию соприкосновения в Нагорном Карабахе в нескольких местах.

До этого непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) призвала Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.