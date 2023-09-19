В Пентагоне рассказали о планах ВСУ на боевые действия зимой

Глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не намерены отказываться от боев зимой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Милли, он не видел каких-либо намерений со стороны украинцев прекращать бои зимой, у ВСУ есть стратегическая инициатива продолжать контрнаступление.

По утверждению генерала, Украина «добилась продолжительно успеха» в контрнаступлении.

Милли подчеркнул, что ситуация на сегодняшний день замедлилась для обеих сторон. «Неудивительно, что контрнаступление идет немного медленнее, чем ожидалось», — добавил он.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что контрнаступление Украины прогрессирует.

Он напомнил, что президент США Джо Байден рассчитывает услышать о ситуации на поле боя от Владимира Зеленского в ходе встречи в Вашингтоне 21 сентября.

18 сентября в США оценили возможность отступления РФ в рамках украинского конфликта. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, при необходимости Путин готов сдерживать ВСУ сколько потребуется. В конечном итоге Киеву придется либо сдаться, либо согласиться организовать мирные переговоры на условиях РФ.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».