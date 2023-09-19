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Минобороны РФ рассказало об успехах российских военных в Запорожской области

МО РФ заявило об отражении атаки 71-й егерской бригады ВСУ под Вербовым

Министерство обороны России заявило, что ВС РФ отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ под Вербовым в Запорожской области.

Сообщается, что при этом были задействованы авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.

Также, по данным ведомства, в районе населенных пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка ВС РФ нанесли огневое поражение отдельным частям ВСУ. Отмечается, что потери ВСУ при этом составили 175 человек. По данным ведомства, за 24 часа боев, российскими войсками были уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля.

До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ разбили колонну бронетехники ВСУ.

«Силы у противника пока еще есть, хотя и на исходе, и еще одна перспектива наступления от их западных кураторов грозит им очередными колоссальными потерями, особенно на их позициях, когда низина полностью просматривается и контролируется нашими войсками», — отметил чиновник.

По словам Балицкого, ВСУ пытаются восстановить боеспособность в этом районе, чтобы затем занять Новопокровку и Ильиченково. При этом он заявил о возможной третьей волне контрнаступления Украины в сентябре 2023 года.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненных в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.

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