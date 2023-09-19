Российские системы ПВО за сутки уничтожили более 30 дронов ВСУ в зоне СВО

Министерство обороны сообщает, что российские войска в течение суток уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

Дроны ликвидировали в районах населенных пунктов Нововодяное, Золотаревка Луганской народной республики, Берестовое, Александровка, Евгеновка Донецкой народной республики, Новомихайловка Запорожской области и Каиры Херсонской области.

Также Минобороны сообщало, что утром 19 сентября российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Брянской области РФ.

Кроме того, в оборонном ведомстве заявляли, что российская бомбардировочная авиация нанесла удары по пункту управления беспилотными летательными аппаратами, двум командно-наблюдательным пунктам и пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.