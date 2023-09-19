В рамках контрнаступления Украины задействовали все бригады армии страны, обучающиеся у инструкторов НАТО. После трех месяцев украинской операции можно сравнить эффективность западной подготовки и российской тактики, пишет РИА Новости.

Переход Вооруженных сил Украины на стандарты Североатлантического альянса начался еще в 2015 году. Для еще более стремительного введения западных военных стандартов организация начала обучать несколько групп украинских военнослужащих на территориях стран-членов. В общей сложности Европейский союз и США подготовили девять бригад ВСУ из 36 тысяч человек.

РИА Новости пишет, что ожидания от такой подготовки не оправдались, поскольку украинские войска до сих пор не смогли достичь успехов на фронте. Более того, чаще всего украинские военные жалуются на то, что обучение НАТО оказалось пустой тратой времени.

Сейчас генеральный штаб ВСУ отказывается от западной техники ведения боя, отдав предпочтение более агрессивной тактике. При этом эксперты отмечают, что такое решение было принято слишком поздно, так что превосходство России в конфликте уже не удастся отнять.

До этого бывший офицер американской армии Дэниел Дэвис в статье в журнале Newsweek заявил, что на Западе больше не могут скрывать правду о провале украинского контрнаступления и неудачной политике США в отношении Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.