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В Киеве хотят использовать альтернативу Starlink

Pais: Киев безуспешно пытается найти альтернативу сети Starlink Илона Маска

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Nina Lyashonok/Global Look Press

Киев ищет альтернативу системе Starlink, на которую завязано управление войсками на поле боя, но не может расстаться с услугами корпорации Илона Маска, сообщает газета El Pais.

«Киев ищет альтернативы для своих военных коммуникаций, и, как оказалось, они у него есть, но признает, что отказаться от Маска невозможно», — пишет автор.

Киеву остается надеяться, что правительство Соединенных Штатов будет продолжать поддерживать Украину в вопросе использования возможностей Starlink. Предполагается, что отключение системы может привести к краху оборонительных возможностей украинской армии.

Ранее в Соединенных Штатах начали расследование в отношении Маска из-за Starlink и Украины.

Председатель комитета сената США по вооруженным силам Джек Рид заявил, что отчеты об использовании Starlink выявили «серьезные проблемы ответственности национальной безопасности».

Ранее разведка Украины оценила слова Маска о его препятствовании работе Starlink для ВСУ в Крыму.

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