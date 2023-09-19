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В «Ростехе» рассказали о разработке снарядов, которые обеспечат превосходство над НАТО

Ростех: снаряды нового поколения для «Мальвы» обеспечат превосходство над НАТО

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил журналистам, что оборонные предприятия «Ростеха» разрабатывают снаряды нового поколения, в том числе управляемые, для самоходной гаубицы «Мальва», передает РИА Новости.

«Ведем новые разработки в этой сфере. Создаем новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы «Мальва», в том числе управляемых, которые обеспечат преимущество перед артиллерией НАТО», — сказал он.

По его словам, эти снаряды смогут обеспечить превосходство над артиллерией стран Североатлантического альянса. Оздоев отметил, что оборонные предприятия корпорации встречают профессиональный праздник — День оружейника — «в отличной форме». Он указал, что поставка техники в российские войска осуществляется непрерывно, ритмично и в соответствии с согласованными с Министерством обороны графиками.

Представитель «Ростеха» подчеркнул, что предприятия осуществляют круглосуточную работу и стараются поставлять технику досрочно.

16 сентября заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов заявлял, что самоходная противотанковая пушка (СПТП) 2С25М может стать безэкипажной.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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