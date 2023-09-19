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Киев оснастил свои беспилотники новым устройством

Shot: ВСУ стали запускать в Россию беспилотники с таймером самоуничтожения

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Вооруженные силы Украины стали запускать беспилотные летательные аппараты с таймером самоуничтожения, дроны взрываются через определенное время после остановки двигателя. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным портала, российские саперы сейчас прорабатывают версию с таймерами на дронах, которые активируются после остановки двигателя — в случае, если заряд не сработал в результате падения из-за сбоя систем, работы систем радиоэлектронной борьбы или противовоздушной обороны. Снаряд, который нес аппарат, в любом случае взрывается, но чуть позже. Таймер автоматически активируется сразу после остановки двигателя.

Как пишет Shot, известно по меньшей мере о двух возможных случаях самоуничтожения беспилотников ВСУ — обе атаки были совершены 17 сентября. Первый украинский дрон, который нес на себе заряд, упал у совхоза в Воронежской области. Когда его начали осматривать силовики, БПЛА взорвался.

Второй выведенный из строя российскими военными беспилотник самоподорвался рядом с нефтебазой в городе Льгове Курской области.

В обоих случаях от момента падения дрона до взрыва прошло около часа. Пострадавших нет.

В Министерстве обороны РФ ранее в этот день сообщили, что российская бомбардировочная авиация нанесла удары по пункту управления беспилотными летательными аппаратами, двум командно-наблюдательным пунктам и пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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