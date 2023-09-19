Lobaev Arms начала испытания гиперзвукового снайперского патрона

Глава частной оружейной компании Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России начались испытания гиперзвукового снайперского патрона, способного развивать скорость более 1500 метров в секунду, сообщает РИА Новости.

По его словам, Lobaev Arms возобновила разработку и начала испытания условно гиперзвукового патрона. В данное время проводятся скоростные и кучностные испытания патрона.

Лобаев пояснил, что патрон пока считается «условно гиперзвуковым», так как сейчас его скорость находится на границе гиперзвуковой. Гиперзвук начинается со скорости выше пяти чисел Маха, то есть более 1500 метров в секунду.

Оружейник отметил, что патрон может выпускаться либо в пограничном с гиперзвуковым варианте, либо непосредственно в гиперзвуковом. Это решение будет приниматься по итогам испытаний, когда определится масса серийного изделия.

Ранее Lobaev Arms приостановила проект гиперзвукового патрона из-за необходимости наращивания по гособоронзаказу производства существующих образцов оружия. Однако сейчас работы над ним возобновились, так как украинские войска активно применяют на поле боя новые патроны калибра 10х100 миллиметров, способные пробивать любые средства индивидуальной защиты.

Ранее глава российской оружейной компании Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что запущено серийное производство полностью импортозамещенного патрона для высокоточных снайперских винтовок калибра 408 Cheytac.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.