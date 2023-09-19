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Военные нашли обломки пропавшего в Южной Каролине истребителя F-35

В США нашли обломки пропавшего истребителя F-35

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U.S. Department of Defense

Обломки истребителя F-35, который пропал в штате Южная Каролина, были обнаружены в округе Флоренция, сообщает местное отделение телеканала ABC News.

По информации телеканала, наземные бригады военных обнаружили обломки самолета F-35 на территории указанного округа.

Ранее было объявлено о пропаже новейшего истребителя F-35 над Южной Каролиной. Авиабаза «Чарльстон» подтвердила, что летчик в безопасности, однако местонахождение самолета осталось неизвестным. Военные не раскрыли причину катапультирования пилота. Они обратились к американской общественности с просьбой о помощи в поисках истребителя.

В Корпусе морской пехоты США заявили, что авария случилась с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

F-35B — истребитель с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Двигатель для F-35B разработан с участием Rolls-Royce Defence.

Ранее Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16.

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