Сухопутные войска Китая представили свой первый боевой беспилотник, пишет China Daily.

Беспилотник получил название KVD002, он стал первым разведывательным боевым дроном на вооружении китайской армии. Дрон оснащен двумя ракетами класса «воздух-поверхность» AR-1, а также разведывательной аппаратурой.

Ранее сообщалось, что российские военные испытают дроны-камикадзе со складными крыльями «БАС-80», собранные из композитных материалов, в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Им уже передали эти беспилотники, сообщает РИА Новости, ссылаясь на управляющего директора НПО «Андроидная техника» — предприятия-разработчика данного БПЛА — Евгения Дудорова.

По словам Дудорова, за счет использования композитных материалов (данный БПЛА производится из карбона или стеклопластика) «БАС-80» сделали максимально легким и компактным. Вес беспилотника составляет 1,7 кг. Благодаря конструкции со складными крыльями дрон можно сложить в тубус, в котором оператор его и переносит.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.