Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны Болгарии сообщило об обезвреживании беспилотника с миной

МО Болгарии: обнаруженный беспилотник с 82-мм миной обезврежен

close
100%
Radoslav Rusev/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство обороны Болгарии сообщило, что военные обезвредили обнаруженный на берегу Черного моря беспилотник с миной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было установлено, что к обломкам беспилотника прикреплена 82-миллиметровая минометная мина... Было принято решение уничтожить боеприпас на месте, произведя контролируемый взрыв в безопасной зоне радиусом 150 метров», — сообщили в Минобороны.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что София располагает предварительной информацией о принадлежности беспилотника. Он выразил уверенность, что его появление у берегов страны связано с «событиями на Украине».

До этого министерство обороны Болгарии заявило, что проверяет сообщение об упавшем в Черном море в северо-восточной части страны беспилотного летательного аппарата с предметом, похожим на боеприпас.

Перед этим стало известно, что беспилотник с миной обнаружили в районе болгарского села Тюленово, расположенного на побережье Черного моря.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях