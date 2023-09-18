Минобороны Болгарии сообщило об обезвреживании беспилотника с миной

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Министерство обороны Болгарии сообщило, что военные обезвредили обнаруженный на берегу Черного моря беспилотник с миной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Было установлено, что к обломкам беспилотника прикреплена 82-миллиметровая минометная мина... Было принято решение уничтожить боеприпас на месте, произведя контролируемый взрыв в безопасной зоне радиусом 150 метров», — сообщили в Минобороны.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что София располагает предварительной информацией о принадлежности беспилотника. Он выразил уверенность, что его появление у берегов страны связано с «событиями на Украине».

До этого министерство обороны Болгарии заявило, что проверяет сообщение об упавшем в Черном море в северо-восточной части страны беспилотного летательного аппарата с предметом, похожим на боеприпас.

Перед этим стало известно, что беспилотник с миной обнаружили в районе болгарского села Тюленово, расположенного на побережье Черного моря.

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