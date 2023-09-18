В США заявили о высоком уровне потерь среди призывников ВСУ

Вооруженные силы Украины несут огромные потери в столкновениях с российскими войсками. Об этом пишет американское издание Military Watch со ссылкой на старшего офицера призывной службы Полтавской области.

По словам подполковника, из 100 человек, присоединившихся к военным частям в сентябре прошлого года, остались всего 10-20 человек. При этом уровень потерь в призывных частях в течение года составил 80-90%.

Киев начал контрнаступление 4 июня. В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что «контрнаступ» не то что буксует, «это провал», а с начала операции Киев потерял 71,5 тысячи военных.

Президент Украины Владимир Зеленский также признал, что контрнаступление украинской армии продвигается медленно.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.