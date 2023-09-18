В Хмельницкой области Украины произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».

Других подробностей издание не привело.

Ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

18 сентября издание «Зеркало недели» сообщило о сильных взрывах, прогремевших в городе Измаил Одесской области Украины.

Накануне стало известно о взрывах в городе Херсон, который находится под контролем украинских властей.

17 сентября сообщалось о взрывах в Одесской области.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.