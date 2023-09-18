Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что подразделения группировки уничтожили две разведывательные и одну штурмовую группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, передает РИА Новости.

По его словам, эти группы при поддержке артиллерии были уничтожены в районе Приютного.

Также Чехов рассказал, что российские военные пресекли выход группы пехоты противника в направлении Старомайорского. Кроме того, они сорвали ротацию подразделений ВСУ севернее Никольского.

«Противник понес (потери) в живой силе и технике», — добавил начальник пресс-центра.

Накануне бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что Российская армия под поселком Работино в Запорожской области перемалывает последние резервы ВСУ.

До этого Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. В программе «Ask the Inspector» он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.