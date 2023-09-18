Вооруженные группировки захватили два военных лагеря в Мали

В городе Лере в Мали вооруженные группировки захватили два военных лагеря, сообщает армия страны. Согласно сообщению ведомства в социальной сети X (предыдущее название Twitter), «Мы незамедлительно информируем о нападении на лагери армии Мали в районе Лере. В настоящее время продолжаются бои».

По данным армии, две вооруженные группы напали на лагери в Лере в воскресенье в 15:30 (18:30 мск). Также СМИ со ссылкой на неназванного чиновника сообщает, что есть информация о погибших в результате боев, однако точное число пока неизвестно.

«Мы ожидаем подкрепления, но на данный момент лагери находятся под контролем вооруженных людей», — заявил неназванный чиновник.

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