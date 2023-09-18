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Вооруженные группировки захватили два военных лагеря в Мали

Армия Мали заявила о захвате двух военных лагерей вооруженными группировками

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Benoit Tessier/Reuters

В городе Лере в Мали вооруженные группировки захватили два военных лагеря, сообщает армия страны. Согласно сообщению ведомства в социальной сети X (предыдущее название Twitter), «Мы незамедлительно информируем о нападении на лагери армии Мали в районе Лере. В настоящее время продолжаются бои».

По данным армии, две вооруженные группы напали на лагери в Лере в воскресенье в 15:30 (18:30 мск). Также СМИ со ссылкой на неназванного чиновника сообщает, что есть информация о погибших в результате боев, однако точное число пока неизвестно.

«Мы ожидаем подкрепления, но на данный момент лагери находятся под контролем вооруженных людей», — заявил неназванный чиновник.

В конце июля в Нигере командующий президентской гвардией Абурахман Чиани сместил президента Мохамеда Базума с его поста. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС, входят 15 стран Африканского региона) в августе пригрозило интервенцией с целью возврата к власти демократически избранного президента.

Мали и Буркина-Фасо поддержали мятежников в Нигере и пообещали оказать военную помощь новому руководству страны в случае вторжения. Накануне страны подписали пакт о коллективной обороне.

СМИ сообщили о военном мятеже в Конго. По данным газеты The Yoruba Times, в Конго произошел военный переворот на фоне отъезда президента Дени Сассу-Нгессо на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Вскоре пресс-секретарь правительства республики опроверг волнения в стране. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России спрогнозировали, где в Африке будет следующий госпереворот.

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