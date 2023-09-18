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В США сообщили о продолжающихся дискуссиях о возможности поставок ракет ATACMS Киеву

Кирби: в США продолжаются дискуссии о возможности поставок ракет ATACMS Киеву

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8th United States Army/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил в интервью британской газете The Daily Telegraph, что США еще не приняли решение о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Он указал, что в Соединенных Штатах уже длительное время идет дискуссия относительно этих крылатых ракет дальнего радиуса действия.

«Президент (США Джо Байден) не говорил, что он поставит их, но он продолжает настаивать на межведомственном взаимодействии, чтобы Минобороны и Госдепартамент в рамках (обсуждения) в Совете национальной безопасности рассмотрели возможность (отправки) ATACMS», — сказал Кирби.

До этого стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует в очередной раз поговорить с американским коллегой Джо Байденом о поставках Украине баллистических дальнобойных ракет ATACMS.

По словам украинского лидера, Киев рассчитывает получить вооружение этого типа осенью 2023 года.

11 сентября официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер заявил, что американские власти по-прежнему рассматривают вопрос поставок Украине ракет дальнего действия ATACMS, но никаких новых решений по этому поводу пока не принято.

Пуск ракет ATACMS с дальностью полета до 300 км возможно осуществлять с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Украина неоднократно обращалась к США с просьбой предоставить ракеты ATACMS.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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