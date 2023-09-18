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Стало известно о взрывах в Одесской области

«Страна.ua»: в Одесской области произошли взрывы

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РИА Новости

В Одесской области Украины произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Других подробностей не приводится.

Накануне стало известно о взрывах в городе Херсон, который находится под контролем киевских властей.

17 сентября сообщалось о взрывах в Одесской области.

До этого глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в результате взрыва в городе Кривой рог в Днепропетровской области разрушено одно из административных зданий полиции.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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