Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил в своем Telegram-канале о гибели командира 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии полковника Андрея Кондрашкина с позывным «Дунай».

«Пока мы воевали рука об руку, мы подружились с Андреем, и сегодня нас очень глубоко ранило известие о его гибели. Мы приносим свои соболезнования его родным и близким, его боевым товарищам... Уверен, что крылья его десантной души быстро доставят его к Престолу Божию, где он посидит и подождет нас — нам еще нужно немного поработать», — написал Ходаковский.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. В программе «Ask the Inspector» он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что ВСУ понесли большие потери при попытке наступления у поселка Опытное в ДНР.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.