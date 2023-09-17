США зафиксировали интерес Китая к восстановлению контактов по военной линии

В Белом доме сообщили, что в Вашингтоне в ходе контактов с Пекином увидели ограниченные признаки того, что КНР нацелена восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленную представительницу администрации США.

«Мы фиксируем ограниченные признаки того, что они (Китай, — «Газета.Ru») проявляют к этому интерес, однако, опять же, это постепенный процесс», — сказала она.

Представительница Белого дома, что Пекин приостановил работу большинства каналов коммуникации с Вашингтоном по военной линии после визита предыдущего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в прошлом году.

До этого стало известно, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр иностранных дел Китая Ван И 16–17 сентября провели переговоры на Мальте, на которых обсудили ситуацию на Украине и Тайване. Стороны также обсудили ключевые вопросы американо-китайских отношений, проблемы глобальной и региональной безопасности.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что КНР не вторгнется на Тайвань из-за тяжелых экономических проблем.