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Разведчик ВС РФ рассказал об атаке на позиции украинских войск под Харьковом

РИА Новости: разведчик ВС РФ сообщил об атаке на опорный пункт ВСУ под Харьковом

Шесть солдат Вооруженных сил РФ успешно атаковали один из опорных пунктов украинской армии, расположенный под Харьковом. Об этом рассказал принимавший участие в операции российский разведчик, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, налет осуществили разведчики первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск. При этом им удалось взять под свой контроль центральный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении.

Боец ВС РФ уточнил, что всего в данном районе находятся три украинских опорных пункта. Российские солдаты сумели захватить центральный из них, подчеркнул источник агентства.

«Проводили разведку маршрутов, просчитывали варианты возможного движения. Выбрали самый наглый, дерзкий маршрут по открытому участку местности, непосредственно перед самой задачей выдвинулись ночью на исходную точку», — добавил он, описывая подготовку к проведению операции.

16 сентября начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили заявил, что российские войска ликвидировали два опорных пункта ВСУ на территории Донецкой народной республики (ДНР). Согласно полученной информации, объекты были уничтожены при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек».

Ранее российские солдаты овладели опорным пунктом украинской армии на Купянском направлении.

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