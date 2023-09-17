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Евросоюз планирует увеличить оборонный бюджет в 2024 году

Euractiv: Европарламент поддержал увеличение оборонного бюджета на 2024 год

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Yves Herman/Reuters

Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить больше средств на оборону в 2024 году. Об этом сообщает Euractiv.

В публикации отмечается, что представители парламента на переговорах выразили желание добиться увеличения Европейского фонда обороны на €625 млн, а также выделения еще €45 млн на программы военной мобильности.

Как сообщается, речь идет о соглашении, которое является дополнением к бюджету, первоначально представленному Еврокомиссией. Если Совет поддержит предложение парламента и комиссии, бюджет Европейского фонда обороны в 2024 году составит €1,263 млрд, а программы военной мобильности €286 млн.

До этого стало известно, что Совет Европейского союза (ЕС) и Европарламент (ЕП) достигли соглашения о расширении производства боеприпасов в странах ЕС.

Согласно сообщению, председательство Совета достигло предварительного соглашения с представителями Европейского парламента по акту поддержки производства боеприпасов (ASAP). Это решение позволит выделить 500 млн евро из бюджета ЕС для увеличения производства боеприпасов и ракет. План также предусматривает долгосрочное увеличение производства боеприпасов в Европе для Украины и государств — членов ЕС.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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