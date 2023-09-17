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В Германии рассказали о трудностях ВСУ с российскими минными полями

Spiegel: ВСУ не могут пройти российские минные поля

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Bernat Armangue/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут справиться с проходом российских минных полей. Об этом пишет немецкий Spiegel со ссылкой на украинских бойцов.

По их словам, из-за мин ВСУ теряют не только теряет много техники, но и личный состав.

«Говорят нам объезжать заминированные участки. Как объезжать? Здесь все заминировано, а если мы что-то расчищаем, появляются новые мины… Как тут объедешь?» — рассказал один из военных.

Работающий в госпитале украинский хирург Юрий признался, что большинство поступающих раненых — подорвались на минах.

«Они виртуозно выкладывают мины. Их не нужно недооценивать», — рассказал один из бойцов ВСУ.

Ранее опрошенные Financial Times (FT) аналитики заявили, что из контрнаступления ВСУ можно извлечь несколько уроков, важнейшим из которых является недостаточность подготовки украинских военных на Западе. По словам украинских и западных чиновников, украинские потери составили почти пятую часть предоставленного для контрнаступления вооружения НАТО. Они говорят, что это вынудило Киев приостановить операцию и пересмотреть стратегию.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали наступать малыми пехотными подразделениями у села Работино.

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