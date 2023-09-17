В ДНР рассказали о ситуации на Авдеевском направлении

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что российские силы улучшили свои позиции на Авдеевском направлении в ДНР.

По словам Пушилина, обстановка на всей линии боевого соприкосновения контролируемая. Врио главы ДНР отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили атаки в направлении населенного пункта Опытное.

«На сегодняшний момент мы видим даже определенные улучшения наших позиций и занятие определенных участков в серой зоне со стороны наших подразделений», — сказал Пушилин.

Глава ДНР добавил, что Артемовское направление остается «достаточно горячим». По его словам, город Артемовск обстреливается со стороны украинской армии и видимых изменений обстановки не наблюдается.

До этого военнослужащий 1-й Славянской бригады с позывным «Водолаз» сообщал РИА Новости, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате безуспешных попыток контратаковать на Авдеевском направлении ежедневно теряют до 60-70 человек.

Ранее Пушилин заявлял, что ВСУ столкнулись со значительными потерями, в том числе в военной технике, на Авдеевском направлении.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.