Новобранцы российской добровольческой бригады «Волки» сейчас проходят подготовку в условиях, которые максимально были приближены к боевым. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, подготовка к отправке в зону специальной военной операции идет на полигонах.

В курс обучения курсантов 1-й диверсионно-разведывательной бригады «Волки» входят тактико-огневая подготовка, боевое тактическое слаживание, а также психологическая подготовка.

Как подчеркнул инструктор Олег Блохин, военный должен не только уметь вести боевые действия, но и уметь планировать, как подходить к ВСУ, должна быть тактика.

«Когда боец необстрелянный, он может сломаться, и дальше ты его на штурм не отправишь», — предупредил инструктор.

До этого в Соединенных Штатах заявили, что новая мобилизация на Украине говорит о переходе ВСУ к обороне. С прогнозом выступил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.