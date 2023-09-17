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Новобранцы российской добровольческой бригады «Волки» готовятся к боевым действиям

РИА Новости: бригада «Волки» тренирует военных в практически боевых условиях

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Новобранцы российской добровольческой бригады «Волки» сейчас проходят подготовку в условиях, которые максимально были приближены к боевым. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, подготовка к отправке в зону специальной военной операции идет на полигонах.

В курс обучения курсантов 1-й диверсионно-разведывательной бригады «Волки» входят тактико-огневая подготовка, боевое тактическое слаживание, а также психологическая подготовка.

Как подчеркнул инструктор Олег Блохин, военный должен не только уметь вести боевые действия, но и уметь планировать, как подходить к ВСУ, должна быть тактика.

«Когда боец необстрелянный, он может сломаться, и дальше ты его на штурм не отправишь», — предупредил инструктор.

До этого в Соединенных Штатах заявили, что новая мобилизация на Украине говорит о переходе ВСУ к обороне. С прогнозом выступил экс-разведчик ВС США Тони Шаффер.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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