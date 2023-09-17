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ВСУ ударили по Донецку кассетными снарядами

СЦКК ДНР: ВСУ ударили по Донецку и Макеевке кассетными снарядами

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали кассетные снаряды для атаки по Донецку и Макеевке. Об этом сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР).

По данным центра, в 03:30 часов по Киевскому району Донецка был нанесен удар двумя кассетными боеприпасами 155 мм. По Макеевке ударили в 03:30 часов. Два кассетных 155 мм снаряда были выпущены по Червоногвардейскму району.

До этого СЦКК ДНР сообщал, что ВСУ за сутки выпустили 225 снарядов по ДНР.

В результате обстрелов два мирных жителя получили травмы, несовместимые с жизнью. В результате обстрелов повреждены шесть домов в Донецке и четыре объекта инфраструктуры.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.
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Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались российским войскам.

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