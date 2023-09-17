Вооруженные силы Украины попали в смертельную ловушку под Работино, считают обозреватели газеты Mysl Polska.

Смертельной ловушкой для украинской армии Работино стало в результате провала тактики ВСУ, которые пытались добиться прорыва на узком отрезке территории. Добившись продвижения в районе Работино, украинские подразделения попали в капкан — пехота находится под постоянным огнем артиллерии, а технику выбивают издалека.

Ранее российская армия заставила бежать штурмовые группы Вооруженных сил Украины в районе села Работино Запорожской области.

По словам главы регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, было несколько атак ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и вернулись на исходные позиции. Российские артиллеристы открыли по ним огонь. Как сообщил Рогов, количество уничтоженных украинских военнослужащих «исчисляется десятками». С российской стороны, отметил он, хорошо себя продемонстрировали бойцы 291 полка.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.