Столтенберг рассказал о расходах ФРГ на оборону

Берлину следует нарастить расходы на оборону до уровня времен «холодной войны». Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газетам группы Funke, сообщает ТАСС.

«Во время «холодной войны», когда правили [канцлер ФРГ в 1949–1963 годах] Конрад Аденауэр или [канцлер в 1969–1974 годах] Вилли Брандт, расходы на оборону составляли от 3% до 4% от производительности экономики. Мы сделали это тогда, и нам нужно сделать это снова сейчас», — поделился Столтенберг.

Отмечается, что Берлин планирует тратить на оборону 2% ВВП с 2024 года. На эти цели будут потрачены средства из специального фонда объемом €100 млрд, который был сформирован в феврале 2022 года.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщал, что правительство Германии намерено принять решение о поставках дальнобойных ракет Taurus в зону украинского конфликта через одну или две недели.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.