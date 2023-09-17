Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Столтенберг рассказал о расходах ФРГ на оборону

Столтенберг: ФРГ нужно нарастить оборонные расходы до уровня «холодной войны»

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Берлину следует нарастить расходы на оборону до уровня времен «холодной войны». Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью газетам группы Funke, сообщает ТАСС.

«Во время «холодной войны», когда правили [канцлер ФРГ в 1949–1963 годах] Конрад Аденауэр или [канцлер в 1969–1974 годах] Вилли Брандт, расходы на оборону составляли от 3% до 4% от производительности экономики. Мы сделали это тогда, и нам нужно сделать это снова сейчас», — поделился Столтенберг.

Отмечается, что Берлин планирует тратить на оборону 2% ВВП с 2024 года. На эти цели будут потрачены средства из специального фонда объемом €100 млрд, который был сформирован в феврале 2022 года.

До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщал, что правительство Германии намерено принять решение о поставках дальнобойных ракет Taurus в зону украинского конфликта через одну или две недели.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях