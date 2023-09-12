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Байдену порекомендовали передать Украине ракеты ATACMS

CNN: Госдеп и Пентагон рекомендуют Байдену отправить Украине ракет ATACMS

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U.S. Army

Государственный департамент и министерство обороны США рекомендуют американскому президенту Джо Байдену дать согласие на отправку Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что данный значимый шаг рекомендуется со стороны ведомств спустя месяцы запросов Украины.

Как отмечают собеседники CNN, Байден может принять решение уже скоро и, хотя окончательно вопрос о предоставлении данных вооружений остается открыт, вероятность их поставки в последнее время значительно возросла.

До этого спикер Пентагона Сабрина Сингх допустила возможность поставок Украине ракетных комплексов ATAMCS.

По словам Сингх, сейчас у Украины есть все необходимое для успешного контрнаступления. Приоритетными потребностями ВСУ на данный момент представительница Пентагона назвала системы ПВО и артиллерийские снаряды. Она сообщила, что именно эти направления будут обсуждаться на заседании контактной группы по поддержке Украины 18 июля.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

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