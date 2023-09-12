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Госдеп одобрил продажу военной техники Польше

Госдеп одобрил продажу Польше интегрированной системы управления ПВО и ПРО

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J. Scott Applewhite/AP

В Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США заявили, что Госдепартамент одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления ПВО и ПРО и сопутствующего оборудования на сумму $4 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

В агентстве подчеркнули, что они предоставили требуемую сертификацию, а также уведомили конгресс США по возможной передаче.

В публикации отмечается, что продажи этих вооружений Польше не повредят боеготовности США и «не изменят базовый военный баланс» в регионе.

До этого в Пентагоне заявили, что Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн. 

В Пентагоне подчеркнули, что сделка поддерживает усилия по продолжению модернизации вооруженных сил и оборонных возможностей Тайваня, что отвечает национальным и экономическим интересам Соединенных Штатов, а также интересам национальной безопасности страны.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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