Госдеп одобрил продажу военной техники Польше

В Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США заявили, что Госдепартамент одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления ПВО и ПРО и сопутствующего оборудования на сумму $4 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

В агентстве подчеркнули, что они предоставили требуемую сертификацию, а также уведомили конгресс США по возможной передаче.

В публикации отмечается, что продажи этих вооружений Польше не повредят боеготовности США и «не изменят базовый военный баланс» в регионе.

До этого в Пентагоне заявили, что Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн.

В Пентагоне подчеркнули, что сделка поддерживает усилия по продолжению модернизации вооруженных сил и оборонных возможностей Тайваня, что отвечает национальным и экономическим интересам Соединенных Штатов, а также интересам национальной безопасности страны.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.