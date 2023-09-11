В Белоруссии объяснили подготовку СБУ диверсий в стране

В Комитете государственной безопасности (КГБ) Белоруссии заявили, что Служба безопасности Украины (СБУ) могла готовить диверсии против военных во время учений ОДКБ на территории страны. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Почему теракты готовились именно сейчас? КГБ полагает, что это связано с учениями ОДКБ, которые недавно прошли в Беларуси», — говорится в материале.

По версии КГБ республики, любой инцидент с уничтожением военной техники или военнослужащими «стал бы новостью мирового масштаба».

Днем 11 сентября в КГБ Белоруссии заявили о задержании трех боевых ячеек, которые работали на СБУ.

По данным ведомства, эти ячейки готовили диверсии на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах. При задержании у обвиняемых изъяли взрывчатку и детонаторы. В КГБ уточнили, что все задержанные находятся в СИЗО, где дают признательные показания.

Ранее в Белоруссии ответили, смогут ли нейтрализовать угрозу вторжения боевиков в страну.