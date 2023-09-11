Российские Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами Балтийского моря

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 дальней авиации совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, их сопровождали истребители Су-35С Воздушно-космических сил, продолжительность полета составила около пяти часов.

В Минобороны отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного, Балтийского морей и Тихого океана.

Минобороны подчеркивает, что все полеты самолетов российских ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В августе в Минобороны сообщили, что два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый восьмичасовой полет над водами Арктики.

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