Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт объяснил, почему Зеленскому не позволят капитулировать

Военный эксперт Литовкин: Зеленский до последнего будет надеяться на Запад

close
100%
Ida Marie Odgaard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается садиться за стол переговоров для урегулирования конфликта, поскольку будет до последнего надеяться на поддержку НАТО. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Зеленский уверен, что его будут продолжать поддерживать и Соединенные Штаты, и НАТО. По-другому быть не может, потому что он выполняет все задачи, которые ему поставили Вашингтон и Брюссель. Поэтому тут его уверенность в поддержке — абсолютная», — пояснил эксперт.

С другой стороны, по его словам, сложить оружие Киеву не позволит Запад, поскольку целью НАТО является противостояние с Россией, а не сохранение жизней украинцев.

11 сентября Зеленский в интервью CNN призвал не ждать хеппи-энда в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь личного состава, отметив, что происходящее — «не фильм».

Ранее президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях