Военный эксперт объяснил, почему Зеленскому не позволят капитулировать

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается садиться за стол переговоров для урегулирования конфликта, поскольку будет до последнего надеяться на поддержку НАТО. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Зеленский уверен, что его будут продолжать поддерживать и Соединенные Штаты, и НАТО. По-другому быть не может, потому что он выполняет все задачи, которые ему поставили Вашингтон и Брюссель. Поэтому тут его уверенность в поддержке — абсолютная», — пояснил эксперт.

С другой стороны, по его словам, сложить оружие Киеву не позволит Запад, поскольку целью НАТО является противостояние с Россией, а не сохранение жизней украинцев.

11 сентября Зеленский в интервью CNN призвал не ждать хеппи-энда в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за больших потерь личного состава, отметив, что происходящее — «не фильм».

Ранее президент России Владимир Путин назвал украинское контрнаступление провалом.