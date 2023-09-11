В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях за сутки уничтожили 46 беспилотников ВСУ

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

По словам представителя российского оборонного ведомства, беспилотники были уничтожены в районах Белогоровки в Луганской народной республике, Петровского, Евгеновки, Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР), а также в населенных пунктах Очеретоватое, Новое, Мирное, Харьково в Запорожской области, а также в Новой Каховке и в селе Саги в Херсонской области.

«Средствами ПВО за сутки перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха», — добавили в российском Минобороны.

Также в Министерстве обороны сообщили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.