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В МАГАТЭ заявили о незначительных радиологических последствиях снарядов с ураном

Гросси: снаряды с обедненным ураном не несут сильных радиологических последствий

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что применение боеприпасов с обедненным ураном не влечет за собой значительных радиологических последствий, передает ТАСС.

«С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий», — сказал Гросси на пресс-конференции по случаю открытия сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани подверг критике отсутствие реакции Евросоюза на решение США предоставить Украине снаряды с обедненным ураном.

7 сентября Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. В рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. В ООН выразили обеспокоенность таким решением, Россия запросила заседание Совбеза ООН. В Белом доме уверяют, что снаряды с обедненным ураном «не представляют радиоактивной угрозы».

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал
украинскую армию.

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