Военный эксперт описал сценарии, при которых НАТО вступит в конфликт на Украине

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире Tsargrad.tv прокомментировал слова американского политического аналитика Такера Карлсона о том, что лидер США Джо Байден может решиться развязать третью мировую войну, чтобы усидеть в президентском кресле. Собеседник отметил, что не считает опасения Карлсона безосновательными. Он описал два возможных сценария начала крупномасштабного конфликта.

«Украина стратегически выдыхается. Надо вводить в бой дополнительные силы — толкнуть Польшу и Прибалтику первым эшелоном. За ними могут втянуться и США. Как именно? Россия, защищаясь, начнет наносить удары по польской территории, по прибалтийским государствам. Как следствие, это объявляется агрессией Москвы, и Вашингтон напрямую вступает в войну», — пояснил Сивков.

Согласно второму сценарию, продолжил эксперт, НАТО организует полную блокаду Калининградской области, что, согласно международным правилам, будет являться нападением на Россию. Москва, по его словам, начнет принимать меры по деблокаде региона, что в западных СМИ назовут агрессией против Североатлантического альянса.

В начале сентября Карлсон взял интервью у мужчины, который заявил о сексе с экс-президентом США Бараком Обамой. Мужчина утверждает, что вступал в интимную близость с бывшим американским лидером в 1999 году.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил интеллектуальные способности Обамы и Байдена.