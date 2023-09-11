Нарышкин заявил об угрозе России со стороны Польши и Прибалтики

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на открытии памятника Феликсу Дзержинскому в штаб-квартире СВР заявил журналистам, что угроза Российской Федерации со стороны Польши и Прибалтики сохраняется, передает РИА Новости.

«То, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада остаются — да, это очевидно», — сказал он.

Таким образом глава СВР ответил на вопрос журналиста, является ли символичным, что голова открытого памятника Дзержинскому, как и стоявшего на Лубянской площади оригинала, направлена на северо-запад — там, где находятся страны Прибалтики и Польша.

До этого Сергей Нарышкин заявлял, что неопределенность относительно того, чем закончится нынешнее геополитическое противоборство, продолжает расти: Запад повышает ставки, а Российская Федерация старается не допустить тотальной войны.

Также глава Службы внешней разведки заявлял, что Запад неверно оценил потенциал России, пытаясь нанести ей «военное поражение».

Ранее Нарышкин прокомментировал взаимодействие СВР и ЦРУ.