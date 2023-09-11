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Военный эксперт объяснил, почему Зеленский решился на призыв негодных к службе

Военный эксперт Пинчук: Киев призывает негодных к службе, чтобы сорвать выборы

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Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский решился на призыв мужчин, непригодных к военной службе, чтобы сорвать президентские выборы. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук.

«Зеленский хочет попытаться сорвать выборы. А для этого нужно продемонстрировать обществу, что ситуация находится в состоянии тотальности, что масштаб конфликта колоссален, из-за чего приходится призывать нездоровых людей. То есть нужно создать картинку кризиса на фронте и показать, что сейчас не до выборов», — отметил Пинчук.

Он добавил, что страны Евросоюза рано или поздно примут решение экстрадировать украинцев, поскольку европейское общество устало от беженцев.

В начале сентября стало известно, что Минобороны Украины будет призывать в армию ограниченно годных к службе мужчин. Согласно изменениям, при признании военнослужащего непригодным к службе по его военно-учетной специальности (ВУС), его могут направить на медкомиссию для определения пригодности по другой ВУС.

Ранее сообщалось, что на Украине хотят отменить отсрочку для получающих второе высшее образование.

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