Москва предостерегает Сеул от поставок вооружений Киеву

Директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев предостерег Сеул от любых поставок вооружения Киеву. Об этом он рассказал ТАСС во время Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Зиновьева, речь идет как об опосредованных поставках, так и о прямых.

«Внимательно отслеживаем тенденции в подходах Сеула к украинскому кризису и предостерегаем от опрометчивых решений о поставках Киеву вооружений и военной техники напрямую или опосредованно, что обрушило бы наши отношения», — пояснил Зиновьев.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде, что Республика Корея поставит необходимые Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО). По словам украинского лидера, он принимает во внимание ограничения Сеула на поставки оружия, однако полагает, что эти принципы не распространяются на оборонительные системы и средств для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.